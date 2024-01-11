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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Х5 отчиталась о восстановлении поставок курятины в магазины в регионах

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Группа X5 заявила, что полностью восстановила ассортимент мяса птицы в магазинах ряда регионов после перебоев с поставками.

В магазинах Екатеринбурга, Челябинска, Ульяновска и Самарской области снова представлен "широкий выбор курицы от различных поставщиков", сказано в пресс-релизе.

"После перебоев в некоторых магазинах, вызванных в том числе морозами и аномальными снегопадами, производители, торговые сети и другие участники товаропроводящей цепи стабилизировали поставки и продолжают работу в усиленном режиме", - подчеркнули в Х5.

В начале года сообщалось о сбоях с поставками курятины в магазины некоторых регионов, особенно там, где наблюдались неблагоприятные погодные условия.

Глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заверял тогда журналистов, что отгрузки продукции с птицеводческих предприятий стабильны.

"Возможное кратковременное недостаточное присутствие в отдельно взятых магазинах связано с погодными условиями, препятствующими бесперебойному осуществлению перевозок транспортными компаниями", - говорил он.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 30 сентября 2023 года под управлением компании находились 20 761 магазин "Пятерочка", 955 супермаркетов "Перекресток", 1 071 "жесткий" дискаунтер "Чижик" и 601 магазин "Красный Яр" и "Слата".

X5 Retail Group X5 Екатеринбург Сергей Лахтюхов Челябинск Самарская область
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