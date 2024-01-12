Поставщик креветок Royal Greenland вышел из российского бизнеса

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Датская Royal Greenland, один из крупных поставщиков креветок в мире, вышла из российского бизнеса, который она вела с ГК "Агама".

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с середины декабря группа владеет 100% ООО "Агама Роял Гринланд", которое занимается переработкой морепродуктов. Ранее компании владели СП на паритетных началах.

Как сообщает "Коммерсантъ", который первым обратил внимание на эту сделку, Royal Greenland считается крупным поставщиком северных креветок и черного палтуса в мире, объединяет 49 фабрик в Гренландии, Европе и Канаде. В СП Royal Greenland отвечала за поставки сырья, "Агама" - за дистрибуцию. После начала военных действий на Украине Royal Greenland сообщила об остановке поставок в РФ, годовую стоимость которых оценивала в 100 млн датских крон (1,3 млрд рублей по курсу ЦБ).

"Агама Роял Гринланд" выпускает в Подмосковье замороженные и охлажденные продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков под брендами Agama и "Бухта изобилия". В 2022 году предприятие произвело более 9 тыс. тонн продукции, планируется увеличение мощностей в полтора раза, сообщал областной Минсельхозпрод. "Агаме" также принадлежат фабрика в Мурманске с мощностью переработки 500 тонн рыбы тресковых пород в месяц, магазины "Рыбная мануфактура №1".

Покупка доли в СП - не первая сделка "Агамы" с активами ушедших из РФ компаний. В июле 2022 года она приобрела компанию "Ортика фрозен фудс" (бывшая российская "дочка" польского производителя замороженных овощей и фруктов Hortex).

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Агама Роял Гринланд" в 2022 году составила 453,1 млн рублей против 413,5 млн рублей годом ранее, чистая прибыль - 31 млн рублей против 35,8 млн рублей соответственно.

ГК "Агама" на паритетных началах принадлежит Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову. Является одним из крупных поставщиков и переработчиков рыбы и морепродуктов.