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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

Цены на бензин в 2023 году выросли на 7,23%, чуть ниже инфляции

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%), сообщил в пятницу Росстат.

Годом ранее, в 2022 году, потребительские цены на бензин по динамике роста значительно отставали от инфляции: они повысились всего на 0,91% при инфляции в 11,94%.

Еще ранее, в 2021 году, цены на бензин выросли на 8,84%, превысив темпы общей инфляции, которая по итогам того года составила 8,39%.

В декабре 2023 года бензин подорожал на 0,03% к уровню ноября. Потребительские цены на дизельное топливо в среднем по РФ выросли за последний месяц 2023 года на 0,2%. Цены на газовое моторное топливо снизились на 1,1%.

Росстат
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