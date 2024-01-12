Рост цен на бензин в РФ с 1 по 9 января составил 0,45%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,45% при общей инфляции за этот период на уровне 0,26%, сообщил в пятницу Росстат.

Предыдущая дата регистрации цен приходилась на 25 декабря 2023 года. Тогда на неделе с 19 по 25 декабря Росстат фиксировал удорожание бензина в рознице в среднем по стране на 0,22% (после увеличения на 0,05% с 12 по 18 декабря, снижения на 0,11% с 5 по 11 декабря, на 0,16% с 28 ноября по 4 декабря).

Рост цен на бензин в первые дни января оказался существенно выше инфляции. Как заявили в пресс-службе Минэнерго РФ, в целом предпосылок для роста цен выше инфляции нет, "однако в отдельные периоды возможны незначительные отклонения от нее, обусловленные особенностями рыночного ценообразования на моторное топливо в России".

Внутренний рынок топлива полностью обеспечен предложением: на 9 января товарные запасы автомобильного бензина составляли 2 млн тонн, а дизельного топлива - 3,9 млн тонн, заявили в министерстве, отметив, что Минэнерго в ежесуточном режиме проводит мониторинг ситуации на топливном рынке.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 9 января составляла 54,90 руб. (на 25 декабря – 54,64 руб.). Стоимость литра АИ-92 – 50,51 руб. (50,26 руб.), АИ-95 – 55,15 руб. (54,87 руб.), АИ-98 – 68,59 руб. (68,36 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ в первые девять дней января 2024 года выросли на 0,2% (с 19 по 25 декабря они оставались стабильными).

Средняя цена ДТ в стране на 9 января составила 64,47 руб. за литр (на 25 декабря 64,37 руб.).

Производство бензина в РФ на неделе с 1 по 7 января, по данным Росстата, сократилось по сравнению с предыдущей неделей на 10,3% и составило 838,8 тыс. тонн. Выпуск дизельного топлива просел на 4,0% до 1 млн 702,3 тыс. тонн.

Как сообщалось, рост потребительских цен на бензин в РФ в 2023 году составил 7,23%, оказавшись чуть ниже общей инфляции за год (7,42%)