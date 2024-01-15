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Что произошло за день: понедельник, 15 января

Ситуация с бензином на фоне проблем на НПЗ "ЛУКОЙЛа", рост курса рубля, авария на шахте в Воркуте, снегопады в Москве

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство может ввести запрет на экспорт бензина после остановки одной из установок на НПЗ "ЛУКОЙЛа", сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией. Ранее в понедельник Минэнерго РФ сообщило о снижении производства автомобильных бензинов.

- Один человек погиб в результате подтопления шахты "Заполярная" в Воркуте. В забое на момент происшествия находились три человека, одного доставили в больницу, второй поднялся на поверхность сам. Работы в забое шахты приостановлены. Возбуждено уголовное дело.

- Рубль в понедельник обновил максимумы с 30 июня в парах с основными валютами. Курс доллара США составил 87,6 руб. в 19:00, в моменте опускался до 87,3725 руб. Евро к этому времени стоил 96,01 руб., ранее снижался до 95,56 руб. Курс китайского юаня уменьшился до 12,13 руб, ранее уменьшался до 12,1 руб.

- Инвесткомпания Aqniet Capital LLP (Казахстан) выкупила доли трех основных акционеров Globaltrans Investment PLC и теперь косвенно владеет 26,19% выпущенного акционерного капитала компании. Бенефициаром Aqniet является бизнесмен Кайрат Итемгенов.

- Программа скидок на автокредиты для семей с детьми запущена на Дальнем Востоке с 15 января.

- Йеменские хуситы заявили о готовности к полномасштабной войне с США. На прошлой неделе США и Великобритания нанесли серию авиаударов по военным объектам хуситов в ответ на нападения на суда, которые совершаются на фоне операции Израиля против ХАМАС.

- Снегопад в Москве продлится до вечера понедельника, предупредили в департаменте транспорта столицы. Как сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, всего за неделю выпадет около 40% месячной нормы осадков.

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