Россия в 2023 году нарастила импорт крупнотоннажных полимеров на 12%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские компании в 2023 году увеличили импорт крупнотоннажных полимеров на 12% - до 1 млн тонн. Такая оценка представлена в отраслевом справочнике агентства Plastinfo.

Экспорт полимеров (без учета стран Таможенного союза) сократился на 24,8% - до 1,3 млн тонн. Отмечается, что наибольшее снижение экспорта показали полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), полистирол (ПС) и суспензионный поливинилхлорид (ПВХ-С).

Внутреннее производство крупнотоннажных полимеров, по данным Plastinfo, выросло на 3,1% и составило 7,4 млн тонн, где наибольший рост показали полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ).

"Видимое потребление в России семи крупнотоннажных полимеров (полиэтилен (ПЭНП, ПЭВП, ЛПЭНП), полипропилен (ПП), полистирол (ПСОН, УПС, ПС-В), поливинилхлорид (ПВХ-С, без ПВХ-Э) и полиэтилентерефталат (ПЭТФ)) за 2023 год относительно 2022 года выросло на 12% и составило 7,1 млн т (с прогнозом по декабрю)", - отмечает агентство.

По итогам года общая доля импорта в потреблении не изменилась относительно 2022 года - 15%. При этом по отдельным полимерам изменения все же есть.

Так, доля импортных марок полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) в объеме потребления выросла с 14,2% до 16%, ПЭВП - выросла с 10,8% до 11,6%, ПП - выросла с 9,7% до 13,6%, ПС - выросла с 3,7% до 7,8%. Доля ПВХ-С зарубежного производства в потреблении, напротив, снизилась - с 11,2% до 7,2%, доля зарубежного ПЭТФ тоже сократилась - с 31,5% до 30%.