"Софтлайн" может направить на программы мотивации сотрудников около 6% акций

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" запускает программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента и сотрудников группы, на которые планирует направить не более 20 млн акций компании, говорится в ее пресс-релизе.

На конец июля 2023 года акционерный капитал компании состоял из 280 млн акций "Софтлайна". В декабре компания завершила проведение допэмиссии еще на 44 млн акций. Исходя из общего количества выпущенных акций в 324 млн, на программы мотивации может быть направлено около 6% бумаг компании.

Компания планирует использовать для программ мотивации уже выпущенные акции ПАО "Софтлайн", принадлежащие дочернему обществу.

"Если акций из указанного источника будет недостаточно и/или при наличии благоприятной рыночной конъюнктуры, программы могут быть реализованы за счет обратного выкупа акций с рынка, о чем будет объявлено дополнительно. Таким образом, реализация программ не приведет к размытию долей текущих акционеров ПАО "Софтлайн"", - говорится в пресс-релизе.

Реализация программ рассчитана на несколько траншей до 2029 года. Количество акций на сотрудника будет зависеть от выполнения условий по программам и рыночной цены акций ПАО на МосБирже.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC.