LVMH увеличила чистую прибыль в 2023 году на 8%, выручку - на 9%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил чистую прибыль в 2023 году на 7,7%, выручку - на 8,8%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 15,174 млрд евро по сравнению с 14,084 млрд евро в 2022 году, выручка - 86,153 млрд евро против 79,184 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций выросла на 8% и достигла 22,8 млрд евро.

Органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 13%. При этом подъем был зафиксирован во всех бизнес-сегментах кроме продаж алкогольных напитков. В Европе, Японии и других странах Азии темпы повышения выручки были двухзначными, отмечается в сообщении.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи увеличилась на 9% - до 42,17 млрд евро. Органический рост составил 14%.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) повысился на 20%, составив 17,9 млрд евро (органический рост - 25%). Продажи часов и украшений увеличились на 3% (на 7% в органическом выражении) и достигли 10,9 млрд евро. Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 7% (на 11%) - до 8,3 млрд евро.

Между тем реализация алкогольных напитков снизилась на 7%, составив 6,6 млрд евро (органическое снижение на 4%).

LVMH "входит в новый год с уверенностью, сохраняя бдительность в текущем контексте", заявил глава компании Бернар Арно. Он рассчитывает на хорошие результаты, в том числе благодаря Олимпийским и Паралимпийским играм, которые в этом году пройдут в Париже.

Котировки акций LVMH взлетели почти на 8% в начале торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании за последние двенадцать месяцев снизилась на 7,7% (до 342 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,6%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тыс. Штат на конец 2023 года насчитывал более 213 тыс. сотрудников, около 40 тыс. из которых работают во Франции.