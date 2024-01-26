Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

LVMH увеличила чистую прибыль в 2023 году на 8%, выручку - на 9%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупнейший мировой производитель товаров класса люкс LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил чистую прибыль в 2023 году на 7,7%, выручку - на 8,8%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль составила 15,174 млрд евро по сравнению с 14,084 млрд евро в 2022 году, выручка - 86,153 млрд евро против 79,184 млрд евро.

Прибыль от продолжающихся операций выросла на 8% и достигла 22,8 млрд евро.

Органический рост выручки (без учета изменения курсов валют и покупки/продажи бизнеса) в прошлом году составил 13%. При этом подъем был зафиксирован во всех бизнес-сегментах кроме продаж алкогольных напитков. В Европе, Японии и других странах Азии темпы повышения выручки были двухзначными, отмечается в сообщении.

Выручка LVMH в сегменте модной одежды и изделий из кожи увеличилась на 9% - до 42,17 млрд евро. Органический рост составил 14%.

Доход сетевых розничных магазинов (Sephora, DFS и Le Bon Marche) повысился на 20%, составив 17,9 млрд евро (органический рост - 25%). Продажи часов и украшений увеличились на 3% (на 7% в органическом выражении) и достигли 10,9 млрд евро. Выручка в сегменте парфюмерии и косметики повысилась на 7% (на 11%) - до 8,3 млрд евро.

Между тем реализация алкогольных напитков снизилась на 7%, составив 6,6 млрд евро (органическое снижение на 4%).

LVMH "входит в новый год с уверенностью, сохраняя бдительность в текущем контексте", заявил глава компании Бернар Арно. Он рассчитывает на хорошие результаты, в том числе благодаря Олимпийским и Паралимпийским играм, которые в этом году пройдут в Париже.

Котировки акций LVMH взлетели почти на 8% в начале торгов в пятницу. Рыночная стоимость компании за последние двенадцать месяцев снизилась на 7,7% (до 342 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 6,6%.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, подконтрольная французскому миллиардеру Бернару Арно, является крупнейшим в мире производителем предметов роскоши (75 брендов), включая аксессуары (Louis Vuitton и Fendi), коньяк, шампанское (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot и Krug), часы (TAG Heuer, Hublot, Zenith), ювелирные изделия (Tiffany & Co., Bulgari, Chaumet, Fred, а также совместное предприятие с De Beers), одежду (Givenchy, Loewe, Marc Jacobs и т.д.), парфюмерию и косметику (Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, сеть магазинов Sephora). Число магазинов компании в 80 странах превышает 5,66 тыс. Штат на конец 2023 года насчитывал более 213 тыс. сотрудников, около 40 тыс. из которых работают во Франции.

LVMH Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению активов Hyundai в России

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению активов Hyundai в России

"Роснефть" подала встречный иск к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

"Роснефть" подала встречный иск к "Транснефти" на 6,1 млрд рублей

Цены на нефть опускаются после 3%-го подъема накануне

Индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд 5-ю сессии подряд

Индексы США выросли, S&P 500 обновил рекорд 5-ю сессии подряд

Экспорт рыбных консервов из Калининграда избавят от курсовой пошлины

Экспорт рыбных консервов из Калининграда избавят от курсовой пошлины

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Цены на нефть в четверг держатся у максимумов за 8 недель

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн

Китай в 2023 г. увеличил импорт зерновых культур из РФ в 3,7 раза, до $325 млн
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });