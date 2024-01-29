Закупки зерна в госфонд РФ в понедельник выросли до 18,9 тыс. тонн

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Государство в понедельник закупило в интервенционный фонд 18,9 тыс. тонн зерна на 262,5 млн рублей, сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Это больше, чем было куплено в пятницу - 12,69 тыс. тонн на 178,4 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (30 торговых дней) в фонд закуплено 513 675 тонн зерна на 7,3 млрд рублей. В частности, государство приобрело 6,75 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 95,85 млн рублей), 252,18 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 3,87 млрд рублей), 37 395 тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 549,5 млн рублей), 194,13 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 2,54 млрд рублей), 4 185 тонн ржи урожая 2022 года (на 46,49 млн рублей) и 19 035 тонн ржи урожая 2023 года (на 203 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 14 000 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 13 358 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 977 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 189 рублей, ржи урожая 2023 года - 9 769 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги объявлены на 30-31 января и 1 февраля.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.