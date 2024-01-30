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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Молдавия подала заявку на присоединение к европейской системе платежей SEPA

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Молдавия подала заявку на присоединение страны к Единой зоне платежей в евро (SEPA). Такое заявление подписала глава Нацбанка Молдавии Анка Драгу. Видео церемонии подписания размещено на сайте регулятора.

Драгу отметила, что присоединение Молдавии к SEPA даст стране несколько преимуществ.

"Все заинтересованы в быстрых, безопасных, транспарентных платежах по устойчивой цене. Эта система платежей позволит проводить платеж в течении 24 часов и вместо того, чтобы платить, 20, 30, 50 евро за одну транзакцию, будем платить 1, 2, 3 евро", - сказала она, добавив, что присоединение Молдавии к SEPA будет стимулировать развитие торговли.

По словам Драгу, после подписания заявки должно пройти еще два этапа. Первый - это оценка со стороны Европейского платежного совета (European payments council), которая продлится около года, а затем непосредственно присоединение Молдавии к SEPA.

SEPA была создана по инициативе ЕС и начала свою работу в 2008 году. В настоящее время SEPA работает в 36 европейских странах, в том числе 27 странах ЕС.

Молдавия SEPA Анка Драгу Евросоюз Нацбанк Молдавии
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