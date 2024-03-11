Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Банки РФ в январе снизили запасы драгметаллов на 3,4 т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало февраля 2024 года оценивались в 393 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 67,7 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за январь запасы драгметаллов в банках снизились в пересчете на золото на 3,4 тонны (5%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Дуров сообщил о планах Telegram вскоре выйти на прибыльный уровень

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

Белоруссия к 11 марта увеличила поставки яиц в Россию в 2,7 раза, до 148 млн штук

НРД приостанавливает обновление информации об иностранных бумагах

Минсельхоз РФ начал распределять дополнительную часть квоты на экспорт зерна

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

Россия уступила Франции второе место в мире по экспорту вооружений

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });