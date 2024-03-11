Банки РФ в январе снизили запасы драгметаллов на 3,4 т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало февраля 2024 года оценивались в 393 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 67,7 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за январь запасы драгметаллов в банках снизились в пересчете на золото на 3,4 тонны (5%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.