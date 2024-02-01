"Мосбиржа" с 19 февраля увеличит время торгов белорусским рублем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 19 февраля увеличит время торгов инструментами валютной пары белорусский рубль/российский рубль, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Торги на валютном рынке с расчетами "сегодня" (инструмент BYNRUB_TOD) будут проводиться в период 07:00-15:00 по Москве, сделки своп (инструмент BYN_TODTOM) - 07:00-15:15.

Сейчас торги по этим инструментам проводятся в период 07:00-12:30 по московскому времнеи. Расширение времени торгов предоставит всем участникам финансового рынка и инвесторам дополнительные возможности для операций на валютном рынке "Московской биржи".