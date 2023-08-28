МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" видит спрос участников рынка на запуск торгов индийской рупией, вопрос прорабатывается, но окончательного решения пока нет, сообщил директор департамента денежного рынка биржи Сергей Титов.

"Рупия, к сожалению, не является свободно конвертируемой валютой и для того, чтобы запустить торги за пределами Индии, необходимо получить разрешение регулятора Индии. Мы ведем диалог на эту тему, окончательного решения нет. Мы видим спрос со стороны участников рынка", - сказал Титов журналистам.

"Похожая ситуация с дирхамами, расчеты с которыми достаточно сложны. Немногие компании в России имеют счета в дирхамах, мы тоже работаем над этим. Для удовлетворения спроса инвесторов на инвестирование в дирхам у нас торгуется расчетный фьючерс, в нем есть клиентская активность и интерес инвесторов", - добавил он.

Титов отметил, что объемы торгов "дружественными" валютами на Мосбирже активно растут. Юань становится "новым долларом" и занимает уже около 43% в объеме торгов спот валютного рынка. Объем торгов казахстанским тенге по сравнению с прошлым годом вырос в 6 раз, турецкой лирой - в 12 раз, армянским драмом - в 55 раз.

"В ближайших планах - расширение инструментария - пары с турецкой лирой и гонконгским долларом в режиме клиринга внебиржевых сделок с ЦК, казахстанским тенге, турецкой лирой и белорусским рублем в сервисе обмена крупноблочной ликвидности (RFS). Ими обычно пользуются крупные участники, совершая сделки на большие суммы", - рассказал он.