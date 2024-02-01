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Банк Англии ожидает роста британского ВВП в 2024 году на 0,25%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Банк Англии прогнозирует рост ВВП Великобритании по итогам 2024 года на уровне 0,25%, говорится в коммюнике по итогам февральского заседания. В 2025 году экономика страны может вырасти на 0,75%, в 2026 году - на 1%.

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Предыдущий прогноз предполагал нулевое изменение ВВП в 2024 году, рост на 0,25% в 2025 году и на 0,75% в 2026 году.

При этом оценка увеличения экономики по итогам 2023 года была ухудшена до 0,25% с 0,5%.

"Ожидается, что после недавнего замедления темпы роста ВВП будут постепенно ускоряться в течение прогнозируемого периода", - говорится в сообщении. Это в значительной степени обусловлено ослаблением негативного давления, которое было вызвано повышением процентных ставок.

"Опросы бизнеса указывают на улучшение перспектив деловой активности в ближайшем будущем", - отмечается в документе.

"Индекс CPI в декабре упал до 4% (....), что отражает снижение цен на топливо, основные товары и услуги. Несмотря на то, что темпы роста заработной платы все еще высоки, они замедлились по ряду показателей и, по прогнозам, в ближайшие кварталы продолжат снижаться", - сообщается в отчете.

Банк Англии ожидает, что подъем потребительских цен (индекс CPI) во втором квартале 2024 года будет составлять около 2% по сравнению с 3,6% в январе-марте, а затем инфляция ускорится в третьем и четвертом кварталах и к концу года будет составлять около 2,75%.

По прогнозу ЦБ, инфляция будет находиться на уровне 2,3% через два года и 1,9% через три года.

Банк Англии Великобритания
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