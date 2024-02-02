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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Девелопер "Самолет" в IV квартале увеличил продажи вдвое

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" в IV квартале 2023 года увеличил продажи первичной недвижимости вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, до 586,5 тыс. кв. м.

Как сообщила компания, в стоимостном выражении объем продаж вырос в 2,2 раза, до 110,8 млрд рублей.

По итогам года продажи увеличились на 47% в натуральном выражении и на 58% в стоимостном, до 1 млн 574,7 тыс. кв. м на 287,4 млрд рублей.

Выручка компании, по данным управленческой отчетности, поднялась в 2023 году на 53% и составила 297,4 млрд рублей, EBITDA - на 49%, до 71,9 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 23% и достигла 34,3 млрд рублей.

Самолет
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