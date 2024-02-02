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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:49

"Северсталь" заплатила 4,7 млрд руб. за активы холдинга "Венталл"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" заплатила 4,7 млрд рублей за два актива компании "Венталл" в Калужской и Тульской областях, говорится в консолидированной отчетности компании.

В январе "Северсталь сообщила о сделке по покупке активов "Венталл" и производственного комплекса в Череповце. Мощности этих трех активов позволят компании достичь объемов производства металлоконструкций в размере 126 тыс. тонн в год. Из них 48 тыс. тонн будет изготавливать "Венталл стальные решения", еще 48 тыс. тонн - "Северсталь стальные решения" после реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, и 30 тыс. тонн - производственный комплекс в Череповце.

Группа компаний "Венталл" была образована в 1991 году, с 2006 по 2018 год актив принадлежал финскому металлургическому концерну Rautaruukki и носил название "Руукки Рус". Оставшиеся два предприятия "Венталл-Кама" и "Венталл-Дон" не вошли в периметр сделки с "Северсталью".

Северсталь Венталл
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