"Северсталь" закрыла сделку по покупке металлотрейдера "А Групп"

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" приобрела дистрибуционный бизнес корпорации "А Групп" у структур Алексея Зайцева (является учредителем и генеральным директором компании), говорится в сообщении "Северстали".

Условия сделки компания не раскрывает.

Согласно данным ЕГРЮЛ, новая дочерняя компания ООО "А Групп" у "Северстали" была зарегистрирована 3 апреля.

"Покупка и последующая интеграция дистрибуционного бизнеса "А Групп" соответствует маркетинговой стратегии "Северстали" и позволит укрепить лидерство компании на рынке РФ. Увеличив объем реализации нашего дистрибуционного подразделения до 3 млн тонн в 2024 году (целевой совокупный объем продаж "Северсталь Дистрибуции" и "А Групп"), мы войдем в тройку крупнейших игроков на этом рынке, а наша федеральная сбытовая сеть будет иметь складские мощности практически по всей стране", - прокомментировал сделку генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

Компания намерена сохранить сторонние закупки "А Групп", а также обеспечит исполнение всех заключенных договоров поставки металлопродукции и сохранит структуру ассортимента и географию поставок металлотрейдера в рамках выданных Федеральной антимонопольной службой предписаний при одобрении сделки.

"А Групп"- одна из крупнейших металлосервисных корпораций России, лидер среди металлотрейдеров в трубной отрасли. Сеть металлоцентров компании располагает инфраструктурой из 24 складов с площадью порядка 290 тыс. кв. м. Объем продаж в 2023 году составил более 1,2 млн тонн металлопродукции, продажи осуществляются, прежде всего, в адрес строительной отрасли. Продуктовая линейка компании включает более 5 тыс. товарных наименований и свыше 250 тыс. тонн металлопродукции в постоянном наличии на складах.

По итогам прошлого года выручка "А Групп" по РСБУ выросла на 7,6%, почти до 76 млрд рублей, чистая прибыль - на 43%, до 1,5 млрд рублей, а прибыль от продаж - более чем вдвое, до 2,7 млрд рублей.