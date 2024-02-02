Фармацевтическая Bristol Myers увеличила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb увеличила выручку в четвертом квартале 2023 года менее чем на 1%, а ее чистая прибыль снизилась на 13%. Скорректированная прибыль и выручка компании за отчетный квартал превзошли прогнозы рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль Bristol Myers составила $1,76 млрд против $2,02 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,87 с $0,95.

Скорректированная прибыль составила $1,7 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,55 на акцию.

Квартальная выручка повысилась до $11,48 млрд по сравнению с $11,41 млрд годом ранее при прогнозе рынка в $11,192 млрд.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль Bristol Myers выросла на 27%, до $8,03 млрд, скорректированная прибыль составила $7,51 на акцию, выручка уменьшилась на 2,5%, до $45 млрд.

По прогнозу компании, в 2024 году ее скорректированная прибыль составит $7,1-7,4 на акцию, а выручка увеличится на 1-3%.

За последние 12 месяцев капитализация Bristol Myers снизилась на 35%.