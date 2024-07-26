Фармацевтическая Bristol Myers увеличила квартальную выручку лучше прогнозов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Bristol Myers Squibb увеличила выручку во втором квартале на 9%, но ее чистая прибыль упала на 19%.

В апреле-июне 2024 года чистая прибыль Bristol Myers составила $1,68 млрд, или $0,83 в расчете на акцию, по сравнению с $2,07 млрд, или $0,99 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов прибыль составила $2,07 на акцию при консенсус-прогнозе опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,62 на акцию.

Квартальная выручка Bristol Myers повысилась до $12,2 млрд по сравнению с $11,23 млрд годом ранее при прогнозе рынка в $11,54 млрд.

Согласно обновленному прогнозу компании, в 2024 году ее скорректированная прибыль составит $0,6-0,9 на акцию (ранее ожидалось $0,4-0,7), а рост выручки теперь ожидается ближе к верхней границе предыдущего прогнозного диапазона в 1-3% (upper end of low single-digit range).