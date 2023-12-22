Производитель лекарств Bristol Myers купит биофармацевтическую Karuna

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарственных препаратов Bristol Myers Squibb достиг соглашения о покупке конкурирующей Karuna Therapeutics Inc. за $12,7 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Bristol Myers заплатит $330 за акцию Karuna, что на 53% превышает их котировки на закрытие торгов в четверг.

Слияние было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2024 года.

Karuna, основанная в 2009 году, специализируется на разработке лекарств от психиатрических и неврологических заболеваний, включая шизофрению и болезнь Альцгеймера.

Акции Karuna взлетели на 46%, цена бумаг Bristol Myers снижается на 1,5% на предварительных торгах в пятницу.