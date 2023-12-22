Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Производитель лекарств Bristol Myers купит биофармацевтическую Karuna

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарственных препаратов Bristol Myers Squibb достиг соглашения о покупке конкурирующей Karuna Therapeutics Inc. за $12,7 млрд.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Bristol Myers заплатит $330 за акцию Karuna, что на 53% превышает их котировки на закрытие торгов в четверг.

Слияние было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2024 года.

Karuna, основанная в 2009 году, специализируется на разработке лекарств от психиатрических и неврологических заболеваний, включая шизофрению и болезнь Альцгеймера.

Акции Karuna взлетели на 46%, цена бумаг Bristol Myers снижается на 1,5% на предварительных торгах в пятницу.

Bristol-Myers Squibb Karuna Karuna Therapeutics Inc
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Boeing передал Китаю самолет 787 Dreamliner впервые с 2019 года

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

В Турции задержали более 300 человек по подозрению в связях с ИГ

Что случилось этой ночью: пятница, 22 декабря

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Уолл-стрит уверенно выросла в четверг

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

Стрельба в Чехии унесла жизни 14 человек

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

В США перенесли полет третьей частной космической миссии к МКС на 17 января

РФ упростила получение своего паспорта для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

США и Дания подписали соглашение о допуске военных США на датские базы

Число погибших при стрельбе в Праге превысило 15 человек

Что произошло за день: четверг, 21 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });