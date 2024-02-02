В январе объем торгов драгметаллами на "Мосбирже" составил 41 млрд рублей

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в январе 2024 года составил 40,86 млрд рублей, сообщила биржа.

Это в 3,4 раза больше, чем в январе 2023 года, хотя на 29% меньше, чем в декабре.

В натуральном выражении объем торгов золотом в январе составил 7 тонн, серебром - 6,4 тонны.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц, в 2023-м - почти 40 млрд рублей, в том числе во втором полугодии - 55 млрд рублей.