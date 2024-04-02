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Объем торгов драгметаллами на "Мосбирже" в марте вырос до исторического рекорда

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Суммарный объем торгов драгоценными металлами на "Московской бирже" в марте 2024 года составил 67,8 млрд рублей, сообщила биржа.

Это в 3,2 раза больше, чем в марте 2023 года, на 11% больше, чем в феврале 2024 года, и является абсолютным историческим рекордом.

В натуральном выражении объем торгов золотом в марте составил 10,6 тонны (против 4,2 тонны в марте прошлого года и 10,3 тонны в феврале текущего), серебром - 13,9 тонны (против 15,7 тонны и 5,6 тонны соответственно).

Всего за I квартал объем торгов драгметаллами на бирже составил 169,65 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Московская биржа" начала торговлю золотом и серебром с октября 2013 года. В 2022 году в среднем объемы торгов составляли 10 млрд рублей в месяц, в 2023-м - почти 40 млрд рублей, в том числе во втором полугодии - 55 млрд рублей.

Московская биржа Мосбиржа
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