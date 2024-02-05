Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в понедельник, рубль не проявил ощутимых изменений на фоне противоречивых сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,22 руб./$1 (+17,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 59,99 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,85 коп. - до 12,63 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, нацвалюта на старте торгов не продемонстрировала заметных изменений на фоне относительной безыдейности на валютном рынке, неоднозначной ситуации на мировых площадках. Наблюдается отсутствие единого настроя у глобальных инвесторов к рисковым активам. Нефтяные котировки перешли к росту, однако сырьевой рынок остается слабым.

Новостной фон пока не влияет на динамику валют, но сохраняет негативные сигналы.

В субботу город Лисичанск в ЛНР подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, обрушился двухэтажный дом с пекарней внутри. Пресс-служба МЧС РФ сообщила, что погибли 28 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от профильных международных организаций осуждения атаки Киева по Лисичанску. "Россия проинформирует международные организации. (...) Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков", - отмечается в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Участники переговоров в американском Сенате в ночь на понедельник по времени Москвы обнародовали подготовленный ими законопроект об охране границы между США и Мексикой, который являлся условием республиканцев для разблокирования помощи Украине, сообщают СМИ. Он включает $60,06 млрд на поддержку Украины, $14,1 млрд на помощь Израилю, $2,44 млрд на поддержку операций Центрального командования США "и покрытие боевых расходов, связанных с конфликтом в Красном море".

Кроме того, запланировано выделить $10 млрд на гуманитарную помощь населению сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Предусмотрено также выделение $4,83 млрд "на поддержку ключевых региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживание агрессии со стороны правительства Китая".

В распространенном Белым домом заявлении Байдена говорится, что принятие законопроекта позволит США "продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру" по поддержке Украины, а также "предоставить Израилю все необходимое".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в свою очередь в эфире телеканала NBC подтвердил в воскресенье, что палата на этой неделе рассмотрит свой законопроект, который будет включать военную помощь Израилю в размере $17,6 млрд, а также "необходимое финансирование вооруженных сил США в ближневосточном регионе".

В него не включены помощь Украине и финансирование безопасности границы.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $77,64 за баррель, что на 0,40% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,45 за баррель, что на 0,24% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник наблюдается неоднозначная динамика: китайский CSI 300 снизился на 0,08%, японский Nikkei 225 поднялся на 0,61%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,05%, южнокорейский Kospi ослабел на 1,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 1,03%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 1,07%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости эмитентов, включая квартальную отчетность. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 353 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 180 тыс. Согласно пересмотренным данным, в декабре число рабочих мест в американской экономике повысилось на 333 тыс., а не на 216 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в январе осталась на уровне 3,7%. Аналитики ожидали ее подъема до 3,8%.

Между тем индекс потребительского доверия в стране в прошлом месяце вырос до 79 пунктов с 69,7 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Январское значение индекса является максимальным с июля 2021 года, что говорит об улучшении настроений американцев в условиях замедления инфляции и устойчивости экономики.