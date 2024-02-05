"Автотор" планирует начать производство электромобилей под брендом "Амберавто"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году запустить в производство линейку электромобилей под брендом "Амберавто" на технологически независимой российской платформе, сообщила компания.

Название бренда "Амберавто" отсылает к двум заметным составляющим экономической жизни Калининградской области – янтарь (от англ. amber) и автомобильное производство.

Основу продуктовой линейки бренда составят двух- и четырехместные компактные электрокары, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений, являющихся интеллектуальной собственностью автопроизводителя. В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с партнерами "Автотора". Компания отмечает, что модели адаптированы для использования в РФ и имеют перспективу высокой локализации.

Вся продукция, которая будет выпускаться под брендом "Амберавто" включена в единую программу локализации "Автотора", для реализации которой на производственной площадке в Калининградской области создаются 12 новых заводов. На этих предприятиях будут выпускаться не только сами электромобили, но и десятки наименований автокомпонентов, включая критически важные – электродвигатель, редуктор, тяговая батарея, силовая электроника, а также шасси электромобиля, кузов и кузовные системы, рулевое управление и др.

Часть предприятий кластера запустятся уже в этом году. Поэтапная реализация плана направлена на достижение уровня локализации свыше 90%. Предприятиями кластера будет обеспечиваться полный цикл производства, начиная от литья, заканчивая выпуском отдельных элементов интерьера автомобиля, отмечает пресс-служба "Автотора".

Проект по созданию производства электромобилей и автокомпонентов реализуется в рамках специального инвестиционного контракта между "Автотором" и Минпромторгом РФ. Объем инвестиций на реализацию заявленных планов с учетом действующих обязательств составляет более 70 млрд руб.