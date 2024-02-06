Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Заказы промпредприятий ФРГ в декабре неожиданно выросли

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В декабре объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 8,9% к ноябрю, сообщило Минэкономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель не изменится.

В ноябре, по пересмотренным данным, заказы промпредприятий Германии не изменились, тогда как ранее было объявлено об их повышении на 0,3%.

Зарубежные заказы в декабре выросли на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе заказы из стран еврозоны взлетели на 34,5%, из других стран - сократились на 7,5%. Внутренние заказы повысились на 9,4%.

Заказы на средства производства увеличились на 10,9%, на промежуточные товары - на 8,3%, на потребительские товары - снизились на 1,3%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в декабре увеличился на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

По итогам всего 2023 года объем заказов снизился на 5,9%.

Минэкономики Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ММК заплатил windfall tax в размере 3,3 млрд рублей

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Роснано" инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

Новый пакет санкций ЕС против России затронет компании третьих стран

Глава Shell раскритиковал заморозку выдачи лицензий на экспорт СПГ из США

Торги акциями "Делимобиля" начнутся на "Мосбирже" 7 февраля

ВТБ хочет взыскать с экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева 168 млн рублей

Правительство поддержало сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

СД "НОВАТЭКа" 9 февраля даст рекомендацию по дивидендам за 2023 год

"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии

"Транснефть" просит суд в РФ запретить Магомедову вести разбирательство в Англии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });