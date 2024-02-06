Заказы промпредприятий ФРГ в декабре неожиданно выросли

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В декабре объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 8,9% к ноябрю, сообщило Минэкономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал, что показатель не изменится.

В ноябре, по пересмотренным данным, заказы промпредприятий Германии не изменились, тогда как ранее было объявлено об их повышении на 0,3%.

Зарубежные заказы в декабре выросли на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе заказы из стран еврозоны взлетели на 34,5%, из других стран - сократились на 7,5%. Внутренние заказы повысились на 9,4%.

Заказы на средства производства увеличились на 10,9%, на промежуточные товары - на 8,3%, на потребительские товары - снизились на 1,3%.

Совокупный объем заказов германских промпредприятий в декабре увеличился на 2,7% по сравнению с тем же месяцем 2022 года.

По итогам всего 2023 года объем заказов снизился на 5,9%.