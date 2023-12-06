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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Заказы промпредприятий ФРГ в октябре неожиданно упали на 3,7%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 0,2%.

В сентябре, согласно пересмотренным данным, заказы промпредприятий Германии увеличились на 0,7%, а не на 0,2%, как было объявлено ранее.

Зарубежные заказы в октябре сократились на 7,6% по сравнению с предыдущим месяцем, в том числе заказы из стран еврозоны – на 7,6%, из других стран – на 7,4%. Внутренние заказы повысились на 2,4%.

Заказы на средства производства упали на 6%, на промежуточные товары – на 1,4%. Между тем заказы на потребительские товары выросли на 2,8%.

Общий показатель без учета крупных заказов в октябре был на 0,7% выше, чем месяцем ранее.

В годовом выражении совокупный объем заказов германских промпредприятий в позапрошлом месяце снизился на 7,3%.

Германия
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