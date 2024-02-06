Индия до 2030 года направит на развитие нефтегазовой отрасли около $67 млрд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в развитие нефтегазовой отрасли Индии в ближайшие годы составит около $67 млрд, заявил на открытии Indian Energy Week. премьер-министр Нарендра Моди.

"В структуре энергетики мы стремимся увеличить долю природного газа с 6% до 15%. Для этого в ближайшие 5-6 лет будет инвестировано около $67 миллиардов", - сказал он.

Премьер-министр напомнил, что Индия - третий по величине потребитель энергии, нефти и сжиженного углеводородного газа в мире, а также четвертый по величине импортер и переработчик СПГ. Он также отметил, что к 2025 году потребности страны в углеводородах вырастут с нынешних 19 млн баррелей нефтяного эквивалента до 38 млн б.н.э.

"Сегодня Индия занимает четвертое место в мире по установленной мощности возобновляемых источников энергии", - подчеркнул Моди, добавив, что порядка 40% установленной мощности страны приходится на неископаемое топливо.