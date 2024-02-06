Правительство РФ обновило оценки экспорта российского газа в 2023 году

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Правительство России обновило и повысило оценки экспорта российского газа в 2023 году по газопроводам и в сжиженном виде - новые цифры привел вице-премьер РФ Александр Новак в Совете Федерации.

Согласно презентации Новака, в 2023 году экспорт трубопроводного газа составил 99,6 млрд куб. м. Две недели назад в статье Новака в журнале "Энергетическая политика" (ЭП) приводилась цифра 91,4 млрд куб. м. Уточненный показатель превзошел оценку среднесрочного макропрогноза РФ - 97 млрд куб. м.

В 2021 году экспорт российского газа по трубе составил 206,8 млрд куб. м, в 2022 году - 142,1 млрд куб. м. Новак отметил, что наибольшее снижение экспортных поставок пришлось на 2022 год в связи с диверсией на газопроводе "Северный поток", а 2023 год стал годом стабилизации показателей газовой отрасли.

Чиновники оперируют данными об экспорте произведенного в РФ природного газа, тогда как статистика "Газпрома" включает также реэкспорт центральноазиатского газа.

Поставки СПГ на экспорт, согласно новой презентации Новака, в 2023 году составили 45,4 млрд куб. м (что на 1,9% меньше, чем в 2022 году - 46,3 млрд куб. м). Более ранняя оценка экспорта из статьи в ЭП была 43,6 млрд куб. м.

В РФ крупнотоннажный СПГ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).