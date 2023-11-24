Новак обсудил с главой Минэнерго Турции поставки газа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром, сообщил сайт правительства РФ.

"Стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Новак пригласил Байрактара, а также других представителей власти и бизнеса Турции 26-28 сентября 2024 года принять участие в Российской энергетической неделе в целях межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, российский вице-премьер 24-25 ноября находится в Турции с официальным визитом, где примет участие в заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству. Новак является ее сопредседателем с российской стороны.