Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Новак обсудил с главой Минэнерго Турции поставки газа

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак провел в Анкаре переговоры с министром энергетики и природных ресурсов Турции Альпарсланом Байрактаром, сообщил сайт правительства РФ.

"Стороны обсудили поставки газа, а также сотрудничество в области электро- и атомной энергетики", - говорится в сообщении.

Новак пригласил Байрактара, а также других представителей власти и бизнеса Турции 26-28 сентября 2024 года принять участие в Российской энергетической неделе в целях межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, российский вице-премьер 24-25 ноября находится в Турции с официальным визитом, где примет участие в заседании межправительственной комиссии двух стран по торгово-экономическому сотрудничеству. Новак является ее сопредседателем с российской стороны.

Александр Новак Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства

Президент США призвал активнее работать над созданием палестинского государства
Обострение палестино-израильского конфликта

Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

Катар сообщил об освобождении 39 палестинских заключенных из тюрем Израиля

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию
Обострение палестино-израильского конфликта

Премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны

Премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны
Обострение палестино-израильского конфликта

Первую группу израильских заложников передали Красному Кресту

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию в Газе сразу по окончании перемирия

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию в Газе сразу по окончании перемирия

На границе Израиля с Ливаном сохраняется спокойная обстановка

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена

Мощность газопровода Balticconnector после ремонта будет увеличена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });