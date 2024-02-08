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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось больше, чем ожидалось

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 9 тыс. - до 218 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 227 тыс., а не 224 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 220 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 212,25 тыс. с 207,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 27 января, снизилось до 1,871 млн по сравнению с пересмотренными 1,894 млн неделей ранее. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 1,878 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,898 млн.

США
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