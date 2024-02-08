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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Чистая прибыль и выручка Harley-Davidson снизились в IV квартале

Однако оба показателя превзошли прогнозы рынка

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. сократил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2023 года, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в минувшем квартале составила $25,8 млн, или $0,18 в расчете на акцию, по сравнению с $41,9 млн, или $0,28 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Harley-Davidson уменьшилась на 8%, до $1,05 млрд с $1,14 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $0,04 на акцию при выручке в $998,2 млн.

Глобальные продажи мотоциклов Harley-Davidson в четвертом квартале упали на 13,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 29,5 тыс. Выручка от продажи мотоциклов уменьшилась на 12,5%, до $583 млн.

Снижение продаж в компании объясняют рыночными условиями и корректировкой запасов продукции дилерами.

Согласно прогнозу Harley-Davidson, в 2024 году снижение продаж может составить до 9%.

Акции компании прибавляют в цене 4,2% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 24,7%.

Harley-Davidson США
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