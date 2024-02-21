Срок полномочий гендиректора "Селектела" продлен до февраля 2029 года

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ООО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) продлил полномочия генерального директора компании Олега Любимова на 5 лет, сообщила компания.

Таким образом, теперь полномочия Любимова на посту гендиректора "Селектела" действуют до 28 февраля 2029 года включительно.

Любимов возглавляет компанию с марта 2019 года. Он родился в 1983 году, окончил Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств. Любимову принадлежит 2,4624% "Селектела".

"Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Зарегистрирован в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили.

LVL1 Management Ltd (принадлежит Левиеву и Мирилашвили) владеет 68,4% "Селектела", фонд Tier 5 экс-главы "Мегафона" Геворка Вермишяна - 24%, ООО "Селектел-Инвест" - 4%, топ-менеджменту принадлежит 3,6%.

По итогам 2022 года выручка компании составила 8,14 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза. Чистая прибыль возросла в 4,6 раза - до 1,42 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что "Селектел" рассматривает возможность выхода на биржу. В августе 2023 года владельцы перенесли материнскую компанию с Кипра в ОАЭ. Тогда в пресс-службе "Селектела" говорили "Интерфаксу", что переход на территорию дружественной страны реализован в рамках подготовки к возможному IPO. Также идет процесс преобразования компании из ООО в АО.