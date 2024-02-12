Glencore приостановит работу никелевого рудника Koniambo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Акционеры Koniambo Nickel (KNS, Новая Каледония), Societe Miniere du Sud Pacifique SA и Glencore plc, решили перевести никелевое предприятие в режим техобслуживания, сообщил Glencore.

Glencore также в ближайшее время начнет процесс выбора нового промышленного партнера для Koniambo, в котором корпорации принадлежит 49%.

Ранее Glencore предупреждал, что с февраля приостановит финансирование убыточного никелевого рудника в Новой Каледонии. Решение объяснялось растущим производством никеля в Индонезии, которое способствует уходу с рынка конкурентов на фоне низких цен на этот металл, востребованный в аккумуляторах электромобилей. Компания хотела остаться акционером, но предложила законсервировать завод и переключиться на экспорт никелевой руды, сообщал Bloomberg.

Glencore будет финансировать операцию по консервации предприятия на протяжении полугода и услуги всех участвующих в ней сотрудников Koniambo.

Glencore уточняет, что провел обширные обсуждения и переговоры с правительственными и иными заинтересованными стейкхолдерами. "Даже несмотря на предложенную помощь правительства Франции, высокие эксплуатационные расходы и очень слабая текущая ситуация на рынке никеля означают, что KNS остается убыточным...и Glencore не может оправдать продолжение финансирования убытков в ущерб своим акционерам", - констатирует компания.

Доля в Koniambo принадлежит Glencore с момента приобретения Xstrata в 2013 году. С этого момента Glencore вложил в проект более $4 млрд, так и не получив прибыли, говорится в пресс-релизе.

Выпуск никеля Glencore в 2023 году сократился на 9%, до 97,6 тысячи тонн, при прогнозе 102 тысячи тонн (с отклонением в 4 тысячи тонн). В этом году Glencore рассчитывает выпустить 80-90 тыс. тонн никеля, сообщала компания в начале февраля.