Dow Jones вырос и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, Dow Jones Industrial Average вырос и обновил рекорд, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в небольшом минусе.

S&P 500, однако, удержался выше отметки в 5000 пунктов, которую впервые в истории превысил в минувшую пятницу.

В понедельник "мы наблюдали некоторую фиксацию прибылей" на фондовом рынке США, говорит аналитик D.A. Davidson Джеймс Рэган.

S&P 500 поднялся более чем на 7% за последние пять недель, и это заставляет некоторых инвесторов нервничать, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров направлено на январские данные о динамике потребительских цен в США, которые будут обнародованы во вторник.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает замедление темпов инфляции (индекс CPI) в США в прошлом месяце до 3% в годовом выражении по сравнению с 3,4% месяцем ранее. Базовая инфляция (индекс CPI Core), как ожидается, ослабла в январе до 3,8% с 3,9% месяцем ранее.

Сильные данные по американскому рынку труда за январь заставили трейдеров пересмотреть прогнозы в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). В настоящее время шансы на то, что ФРС опустит ставку в марте, оцениваются трейдерами лишь в 18% против 81% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Данные по инфляции в США важны для оценки вероятности снижения ставок Федрезервом не только в марте, но и в мае, отмечает Market Watch. Более высокие, чем ожидается, темпы роста потребительских цен могут заставить американский ЦБ еще больше отодвинуть сроки смягчения денежно-кредитной политики.

"ФРС хотела бы опустить ставку, чтобы компенсировать ужесточение финансовых условий, однако сроки и темпы снижения остаются неясными, учитывая устойчивость экономики США и сохраняющуюся неопределенность в отношении траектории инфляции", - говорит главный экономист по США SGH Macro Advisors Тим Дай.

Акции нефтегазовой компании Diamondback Energy, объявившей в понедельник о слиянии с Endeavor Energy Resources, подорожали на 9,4% по итогам торгов.

Diamondback оценила конкурента примерно в $26 млрд с учетом долга и обменяет около 117 млн своих акций и $8 млрд в виде денежных средств на долю в 60,5% в объединенной компании. Оставшиеся 39,5% будут принадлежать акционерам Endeavor.

Бумаги AbbVie Inc. потеряли в цене 0,6%. Фармкомпания ухудшила прогноз прибыли на первый квартал до $2,26-2,30 в расчете на акцию с ранее ожидавшихся $2,30-2,34. Это обусловлено закрытием сделки по покупке разработчика противораковых препаратов ImmunoGen Inc. за $10,1 млрд.

Рыночная стоимость биофармацевтической компании Gilead Sciences Inc. поднялась на 1,1%. Gilead объявила о покупке разработчика препарата для лечения заболевания печени CymaBay Therapeutics Inc. за $4,3 млрд.

Цена бумаг CymaBay взлетела на 25,4%.

Акции Rivian Automotive Inc. подешевели на 2,1% вслед за ухудшением рекомендации для бумаг производителя электромобилей аналитиками Barclays до "держать" с "покупать".

Стоимость акций Microsoft Corp. опустилась на 1,3%. Капитализация компании на конец прошлой недели составила $3,125 трлн - это рекорд как для самой Microsoft, так и в целом для рынка.

Капитализация Apple Inc., которая на максимуме достигала $3,09 трлн, в пятницу составила $2,916 трлн. В понедельник акции компании подешевели на 0,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник увеличился на 125,69 пункта (0,33%) и составил 38797,38 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 4,77 пункта (0,09%) - до 5021,84 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 48,12 пункта (0,3%) и составил 15942,55 пункта.