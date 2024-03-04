Японский индекс Nikkei 225 впервые превысил отметку 40000 пунктов

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, исключением стал только рынок акций Австралии. Японский индекс Nikkei 225 впервые превысил отметку 40000 пунктов благодаря сильной корпоративной отчетности, снижению курса иены, а также за счет роста цен акций представителей полупроводниковой отрасли.

По итогам торгов Nikkei 225 увеличился на 0,5% и составил 40109,23 пункта.

Котировки бумаг Tokyo Electron выросли на 2,4%, Renesas Electronics - на 4,9%, Advantest - на 3,7%, Lasertec - на 2,4%, Disco Corp. - на 2,9%, SoftBank Group - на 0,3%, Screen Holdings - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 0,04%.

Лидерами роста котировок на Гонконгской фондовой бирже стали акции медицинских компаний WuXi AppTec (+12,5%) и Wuxi Biologics (+11,7%). Также существенно подорожали бумаги производителя электрооборудования Techtronic Industries - на 9,6%, компьютерной компании Lenovo - на 7,2%, фармацевтической Hansoh Pharmaceutical Group - на 6,9%, интернет-компании Meituan - на 3,5%, нефтяных CNOOC и PetroChina Co. - на 3,3% и 1,8% соответственно.

Наиболее значительно упала стоимость производителя электромобилей Li Auto - на 10,7%. Бумаги двух других представителей данной отрасли Nio и XPeng также подешевели - на 4,3% и 4,6% соответственно. Все три компании сообщили о сокращении поставок клиентам в феврале по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, ушли вниз акции операторов казино Sands China и Galaxy Entertainment Group - на 6,1% и 4,2% соответственно, девелоперов China Resources Land и New World Development - на 5,5% и 4,7% соответственно,

Южнокорейский индекс Kospi за день поднялся на 1,2%.

Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, подорожали на 2%.

Цена акций других чипмейкеров SK Hynix и Hanmi Semiconductor подскочила на 6,6% и 12,5% соответственно.

Розничные продажи в Южной Корее в январе выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным статуправления. Подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. Промышленное производство в стране увеличилось на 12,9%, в то время как средний прогноз экспертов составлял 6,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1% после достижения рекордного максимума по итогам предыдущей торговой сессии.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto в понедельник сократилась на 1,5% и 1,2% соответственно. Акции других представителей данной отрасли также подешевели, включая Fortescue - на 3,2% и South32 - на 2,3%.

Выросла цена бумаг золотодобывающих компаний, в том числе Northern Star Resources (+6%), Evolution Mining (+4,4%) и Newmont (+0,6%), вслед за подъемом стоимости драгметалла.

Прибыль компаний Австралии в четвертом квартале увеличилась на 7,4% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статистическое бюро страны. Это самые значительные темпы подъема с начала 2022 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение всего на 1,8%, по данным Trading Economics. В третьем квартале показатель упал на 1,6%. Однако по итогам 2023 года корпоративные прибыли сократились на 5,4%.