Бизнес РФ вложил в реальный сектор экономики Белоруссии $5,1 млрд в 2023 г.

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Субъекты хозяйствования РФ вложили в реальный сектор белорусской экономики более $5 млрд в течение 2023 года, свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом республики (Белстат) во вторник.

"За 2023 год в реальный сектор экономики иностранные инвесторы вложили $7,7 млрд инвестиций. Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования Российской Федерации - 66,7% от всех поступивших инвестиций и Кипра - 14,7%", - говорится в сообщении.

Таким образом, на российские инвестиции пришлось порядка $5 млрд 136 млн.

Сообщается, что из общей суммы прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику 74,8% составили прямые инвестиции.

В свою очередь, согласно данным Белстата, белорусские субъекты хозяйствования в 2023 году направили за рубеж инвестиций на сумму $5,7 млрд. "Значительные объемы инвестиций белорусскими организациями были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации - 91,2% от всех направленных инвестиций (порядка $5,2 млрд - ИФ)".