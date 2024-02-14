Цены на нефть стабилизировались в среду, Brent торгуется у $82,7 за баррель

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабилизировались в среду после предыдущей высоковолатильной сессии, трейдеры ждут еженедельных данных министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $82,68 за баррель, что на $0,09 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,77 (0,9%), до $82,77 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,04 (0,05%), до $77,83 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,95 (1,2%), до $77,87 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали скачок запасов нефти в США на неделе, завершившейся 9 февраля, на 8,52 млн баррелей.

Официальные данные о резервах энергоносителей в Штатах Минэнерго опубликует в среду в 18:30 по Москве.

Трейдеры продолжают оценивают перспективы глобального спроса на топливо и риски перебоев в поставках с Ближнего Востока.

В условиях ближневосточной напряженности нефтяной рынок "колеблется как йо-йо, вверх и вниз, но в действительности никуда не движется", отмечает управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж, слова которого приводит Market Watch.

"К сожалению, на Ближнем Востоке события в основном повторяются - бомбардировки, за которыми следуют переговоры о перемирии, а потом снова бомбардировки", - говорит эксперт.

Тем временем ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) расходятся в оценке перспектив глобального спроса на нефть.

Так, ОПЕК, опубликовавшая во вторник ежемесячный отчет, сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на уровне 2,25 млн баррелей в сутки (б/с).

Между тем глава МЭА Фатих Бироль заявил, что его организация ожидает повышения глобального спроса в этом году лишь на 1,2-1,3 млн баррелей в сутки (б/с) - гораздо более слабыми темпами, чем в прошлом году (2,254 млн б/с), поскольку экономический рост в Китае и многих других частях мира замедляется.