Ирак проверит данные о превышении своей квоты в ОПЕК+ в январе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Ирак проверит данные о превышении им своей квоты в рамках ОПЕК+ в январе, в случае их подтверждения намерен компенсировать объемы в течение последующих четырех месяцев, заявило Министерство нефти страны.

Накануне ОПЕК опубликовала новый ежемесячный отчет, в котором аналитики организации оценили добычу нефти в Ираке в 4,194 млн б/с. При этом разрешенная квота страны на первый квартал текущего года составляет около 4 млн б/с, с учетом действующих с мая 2023 года добровольных сокращений в 211 тысяч б/с и вступивших в силу в январе 2024 года дополнительных ограничений в объеме 223 тысячи б/с.

В Министерстве нефти Ирака сообщили, что намерены рассмотреть и проверить данные вторичных источников. Если превышение разрешенного уровня добычи подтвердится, страна намерена компенсировать эти объемы в течение следующих четырех месяцев.

Кроме Ирака о намерении компенсировать январское перепроизводство нефти в аналогичный срок заявил Казахстан. По данным S&P Global Commodity Insights, Казахстан в январе превысил квоту ОПЕК+ на 92 тыс. б/с, добыча составила 1,56 млн б/с. На январь квота Казахстана по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ равнялась 1,468 млн б/с.

В январе вступили в силу новые добровольные сокращения ОПЕК+ на 2,2 млн б/с, о которых ряд стран альянса объявил по итогам онлайн-встречи в конце ноября. Так, Саудовская Аравия в I квартале 2024 года продолжает дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с. Ирак обязался дополнительно сократить производство нефти на 223 тысячи б/с, ОАЭ - на 163 тысячи б/с, Кувейт - на 135 тысяч б/с, Казахстан - на 82 тысячи б/с, Алжир - на 51 тысячу б/с и Оман - на 42 тысячи б/с. Россия, в свою очередь, увеличила сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч б/с.