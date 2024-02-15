Контейнерные перевозки агрогрузов на экспорт из РФ в 2023 г. выросли в 2,5 раза

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Контейнерные перевозки агрогрузов на экспорт из России в 2023 году составили 193,6 тыс. TEU, что в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. Об этом сообщается в материалах компании FESCO, представленных на международной конференции "Где маржа 2024" в четверг в Москве.

"По итогам 2023 года перевозки на экспорт сельхозпродукции в контейнерах оказались достаточно прецедентными и высокими. Показатели 2023 года более чем в 2,5 раза превысили 2022 год", - заявила на конференции руководитель направления развития агропромышленного сектора FESCO Кристина Аршиева.

Согласно слайдам, 53% всего сельхозэкспорта пришлась на зерновые грузы, на втором месте – масличные (27%), жмыхи и шрот заняли 12%.

Как заявила Аршиева, по итогам 2023 года основным получателем – до 99% всего контейнерного потока – стал Китай. "Но в конце 2023 года мы стали наблюдать все больший интерес у грузоотправителей к новым локациям, которые исторически всегда считались балковыми. Это Индия, Пакистан, Египет. Можно сказать, что в 2024 году задан новый тон – мы не только отправляем все на Китай, но и рассматриваем новые рынки именно для контейнерного груза", - сказала она.

"Прогнозы и тенденции на 2024 год тоже сохраняются достаточно положительными", - добавила Аршиева.

Транспортная группа FESCO (головная компания – ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 11 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.