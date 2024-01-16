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BHP остановила работу угольного рудника в Австралии после гибели рабочего

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - BHP Group приостановила работу угольного рудника Saraji в восточной Австралии после того, как там 15 января в дорожно-транспортном происшествим погиб рабочий, сообщила пресс-служба компании.

Saraji расположен в штате Квинсленд и принадлежит BMA, совместному предприятию крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP (50%) и японской Mitsubishi (50%).

По данным BHP, ее доля в добыче на руднике составила около 4,6 млн тонн за финансовый год, который завершился в июне 2023 года.

BHP Квинсленд BHP Group Австралия
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