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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 9 января

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Евро, доллар США и китайский юань укрепляются на Московской бирже на торгах во вторник. При этом евро поднялся до 100 рублей впервые с 9 января, доллар и юань демонстрируют менее заметные темпы роста.

Курс доллара США составил 92,4 руб./$1 в 17:49, что на 6,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил ровно 100 руб./EUR1, подорожав на 52,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 26,95 копейки - до 95,82 руб. Курс китайского юаня вырос на 2,4 копейки - до 12,8 руб.

"Локально на рублевые активы мог оказать давление санкционный фон - очередной пакет антироссийских санкций ЕС может быть одобрен до 24 февраля. Фундаментально нацвалюта страдает от сокращения объема экспортных доходов вследствие спада цен на энергоносители в конце 2023 года и добровольного снижения Россией добычи нефти в рамках обязательств перед ОПЕК+. Рубль способен перейти к сдержанному укреплению в конце этой - начале будущей недели, когда поддержка со стороны налогового периода станет более выраженной. В пользу рубля базово играют фактор жесткой ДКП, подкрепленный "ястребиной" риторикой ЦБ на февральском заседании, валютные интервенции регулятора и временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин

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