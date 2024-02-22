В Думе предложили тестировать клиентов финансовых маркетплейсов при покупке ценных бумаг

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил введение обязательного тестирования для клиентов маркетплейсов финансовых продуктов при покупке ценных бумаг.

Об этом говорится в поправках, которые группа депутатов внесла ко второму чтению законопроекта № 1080911-7, изменения вносятся в ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Статья 5 этого закона, которая регулирует особенности совершения финансовых сделок, дополняется уточнением: платформа может обеспечить возможность совершения финансовых сделок по приобретению ценных бумаг получателем финансовых услуг только при наличии положительного результата тестирования. Правила и процедуры проведения тестирования, перечни вопросов для теста определит сама платформа. Оператор для проведения тестирования вправе привлекать на основе договора профессионального участника рынка ценных бумаг.

Тестирование не требуется, если сумма сделки превышает сумму, установленную Банком России. Ранее источник "Интерфакса" на финансовом рынке сообщал, что речь может идти о планке в 6 млн рублей. Также нет необходимости проводить тестирование, если исполнение поручения клиента касается сделок с ценными бумагами, которые могут предлагаться неквалифицированным инвесторам в рамках закона "О рынке ценных бумаг". Речь идет о перечне ценных бумаг, упомянутых в ст. 3.1 п.2 : покупка ценных бумаг, включенных в котировальные списки бирж, за исключением облигаций; покупка облигаций российских эмитентов, за исключением структурных облигаций; приобретение инвестиционных паев фондов; покупка государственных российских ценных бумаг или бумаг региона и. т. д.

"Тестирование проводится в письменной форме с использованием электронных документов путем получения ответов получателя финансовых услуг на вопросы, перечень которых определяется оператором финансовой платформы в правилах финансовой платформы. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить знания тестируемого лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок. Тестирование проводится бесплатно. После получения положительного результата тестирования получателя финансовых услуг повторное тестирование не проводится", - говорится в поправках.

Предполагается, что они вступят в силу через 30 дней после официального опубликования.

В рамках первого чтения данный законопроект предусматривал, что подключаться к финансовым платформам смогут не только физические лица, но и компании, а также индивидуальные предприниматели (ИП). По мнению авторов документа, это должно было облегчить компаниям, прежде всего МСП, доступ к заемным средствам. Ко второму чтению эта норма из законопроекта была убрана.

Законопроект также предлагает дать возможность клиентам в рамках финансовых платформ заключать договоры негосударственного пенсионного обеспечения и договоры долгосрочных сбережений.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 27 февраля.

Закон о создании в России финансового супермаркета ("О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы") был принят летом 2020 года. Через marketplace граждане могут инвестировать свободные средства: заключать сделки на предоставление банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, совершать сделки с финансовыми инструментами.

Обеспечивать совершение сделок между финансовыми организациями или эмитентами и физлицами должен оператор финансовой платформы: создан в форме АО, минимальный размер собственных средств 100 млн рублей, реестр операторов ведет ЦБ.