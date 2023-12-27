"Уральские авиалинии" в январе начнут летать в Ереван из Москвы и Екатеринбурга

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января открывает прямые рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") и Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") в Ереван, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолеты из Москвы будут курсировать ежедневно, из Екатеринбурга - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Из "Домодедово" в Ереван также летают Red Wings, армянские Flyone Armenia и Fly Arna, из "Кольцово" - Red Wings и "Аэрофлот".

"Уральские авиалинии" на прошлой неделе сообщили, что завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

Ранее первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов заявлял, что "Уральские авиалинии" восстановят практически все направления в Азию: кроме Армении начнут летать в Азербайджан и Узбекистан, запустят рейсы в Стамбул.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.