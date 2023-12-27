Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

"Уральские авиалинии" в январе начнут летать в Ереван из Москвы и Екатеринбурга

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 13 января открывает прямые рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") и Екатеринбурга (аэропорт "Кольцово") в Ереван, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Самолеты из Москвы будут курсировать ежедневно, из Екатеринбурга - по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Из "Домодедово" в Ереван также летают Red Wings, армянские Flyone Armenia и Fly Arna, из "Кольцово" - Red Wings и "Аэрофлот".

"Уральские авиалинии" на прошлой неделе сообщили, что завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.

Ранее первый заместитель генерального директора авиакомпании Кирилл Скуратов заявлял, что "Уральские авиалинии" восстановят практически все направления в Азию: кроме Армении начнут летать в Азербайджан и Узбекистан, запустят рейсы в Стамбул.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из 52 самолетов Airbus.

Ереван Уральские авиалинии Екатеринбург Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Роскосмос" сообщил об испытаниях двигателя для перспективного корабля "Орел"

Кандидаты от восьми партий претендуют на участие в выборах президента РФ

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Бронирования отелей Крыма на новогодние каникулы выросли почти на 40%

Бронирования отелей Крыма на новогодние каникулы выросли почти на 40%

Новак ожидает цену Brent в 2024 году в диапазоне $80-85 за баррель

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Машков стал президентом "Золотой Маски"

Число пожаров в жилье в России снизилось на 16% в 2023 году

В отдельных регионах РФ усилят санконтроль из-за роста заболеваемости ОРВИ в КНР

Что произошло за день: вторник, 26 декабря

Газовые баллоны взорвались в жилом доме в Ставрополе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });