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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Правительство РФ распространит меры поддержки на предприятия в госуправлении

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Государственную поддержку, предусмотренную для российских компаний, предполагается распространить на предприятия, перешедшие под государственное управление.

Вопрос о мерах поддержки таких компаний был поднят на совещании президента РФ Владимира Путина в Чувашии по развитию региона в контексте бизнеса пивоваренной компании "Балтика", в июле 2023 года переданной во временное управления Росимущества.

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"Есть сложности у них, потому что они пока еще не совсем российская компания (...) и не имеют доступ к формам государственной поддержки. Там есть юридические в принципе решения, если вы дадите поручение, то мы с Росимуществом, с Минфином поработали бы и соответствующие предложения представили бы", - доложил президенту в рамках совещания глава Чувашии Олег Николаев.

"Надо их безусловно поддержать", - сказал глава государства, попросив главу Минфина Антона Силуанова прокомментировать это предложение.

Тот пообещал, что правительство примет необходимые решения: "Справедливо поднят вопрос, конечно, мы примем необходимые решения, чтобы компании, которые находятся под управлением России, могли получать поддержку наравне с российскими предприятиями".

РФ Балтика Владимир Путин Антон Силуанов Чувашия
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