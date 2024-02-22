"Балтика" намерена выращивать хмель в Чувашии

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика" готова развивать хмелеводство в Чувашии, однако пока не может рассчитывать на господдержку, сообщил глава республики Олег Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Чувашии попросил президента решить вопрос об оказании компании содействия в этом направлении.

"Мы с ними (с "Балтикой" - ИФ) заключили соглашение, 120 гектаров они уже в этом году готовы полностью взять и инвестировать, по-моему, 700 млн рублей в первый год, но есть сложности у них, потому что они же пока еще не совсем российская компания и (...) не имеют доступ к формам государственной поддержки", - сказал Николаев, отметив, что для решения проблемы нужны юридические решения.

Принимавший участие во встрече министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что планируется принять решение, чтобы иностранные компании, находящиеся, как "Балтика", под управлением Росимущества, могли получать поддержку.

"Надо их, безусловно, поддержать", - сказал президент.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, она управляет 8 заводами.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявила о планах уйти из РФ в марте 2022 года. А в конце июня 2023 года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания предварительно оценила почти в $1 млрд.