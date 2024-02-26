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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:54

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85% к концу десятилетия

Катар нарастит мощности по производству СПГ на 85% к концу десятилетия
Фото: Nadine Rupp/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Катар планирует увеличить мощности по производству сжиженного природного газа (СПГ) примерно на 85% к концу текущего десятилетия, говорится в пресс-релизе катарской госкомпании QatarEnergy.

Сейчас страна способна производить около 77 млн тонн СПГ в год. Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби, который также является CEO и президентом и QatarEnergy, в воскресенье заявил, что к концу 2030 года показатель вырастет до 142 млн тонн в год.

Катар является одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире, наряду с Австралией и США.

Страна повысила оценку разведанных запасов природного газа благодаря обнаружению его дополнительных залежей на месторождении North Field. Теперь оценка запасов превышает 2 тыс. триллионов кубических футов, плюс свыше 80 млрд баррелей конденсата.

Ранее энергетический гигант Shell спрогнозировал, что мировой спрос на СПГ вырастет более чем в полтора раза к 2040 году, достигнув 625-685 млн тонн в год, после чего показатель продолжит расти.

Shell Катар СПГ США QatarEnergy Саад аль-Кааби
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