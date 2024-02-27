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Депутат Аксаков предложил ввести электронную подпись при выдаче займа МФО

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил законопроект, который предлагает ввести использование электронной подписи при выдаче займов микрофинансовыми организациями (МФО), заявил на панельной дискуссии на форуме "Кибербезопасность в финансах" глава комитета Анатолий Аксаков.

По его словам, МФО зачастую выдают займы преступникам, и законодательство позволяет совершать это, потому что микрозаем можно получить удаленно, по копии паспорта.

"Подготовлен законопроект в недрах комитета, он предусматривает, чтобы шла сверка с базой данных ЦБ - у ЦБ есть база данных тех злоумышленников, которые раньше уже засветились, соответственно, с этой базой данных при оформлении микрозайма эти организации должны сверяться. Второе - ЦБ должен эту информацию размещать у себя в сети для того, чтобы МФО могли сверяться с этой информацией и принимать соответствующие решения. И заставить применять электронную подпись. Сегодня можно подписать просто удаленно, фактически копию подписи передать в МФО и достаточно для оформления займа. Хорошее поле для преступников", - сказал Аксаков.

"В принципе, концептуально мы поддерживаем то, что нужно работать с мошенничеством при выдаче займов уже не банками, а МФО, хотя объем (выдачи займов - ИФ) по сравнению с банками гораздо меньше, потому что и рынок МФО несопоставим с банковским рынком, но мы видим, что проблемы нарастают, и мы видим это даже по жалобам. Если три года назад это было 2 тысячи жалоб, потом следующий год 3 тысячи, потом - 4 тысячи. Мы каждый год по тысяче прибавляем и жалобы растут. Здесь надо соизмерять с тем, что в МФО люди идут, когда часто в банках не получают кредиты, и простота, удобство получения - это важное преимущество", - ответила ему председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Анатолий Аксаков Эльвира Набиуллина МФО Банк России ЦБ РФ Госдума
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