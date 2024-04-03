В России производство компьютеров и оптики в феврале выросло к январю на 11,7%

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в феврале выросло по сравнению с январем на 11,7%, сообщает Росстат.

По сравнению с февралем 2023 года этот показатель увеличился на 47,2%.

В частности, производство компьютеров, их частей и компонентов выросло за месяц на 39,9%, а в годовом выражении - на 55%.

Производство полупроводниковых приборов в феврале снизилось по сравнению с январем на 21,2%, а по сравнению с февралем 2023 года - выросло на 29,3%. Производство интегральных схем по сравнению с январем возросло на 39,4%, а по сравнению с февралем 2023 года - снизилось на 24,6%.

Отгрузка компьютеров, электронных и оптических изделий в феврале увеличилась по сравнению с январем на 21,4%, а по сравнению с февралем 2023 года - на 51,8%. В абсолютном выражении объем отгрузки в феврале составил 178 млрд рублей.