Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1% и снижением РТС на 0,2%

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (майская нефть Brent подорожала до $82,2 за баррель); индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,1%, индекс РТС просел на 0,2% на фоне ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3261,12 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1124,53 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 91,43 рубля (+0,28 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+1,9%), расписки OZON (+1,8%), бумаги "РусГидро" (+0,9%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), ОК "Русал" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), бумаги Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Аэрофлота" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", индекс МосБиржи вернулся к верхней границе бокового диапазона 3000-3300 пунктов. Настроения на рынке позитивные, хотя нельзя исключать фиксации прибыли игроками перед выходными.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в пятницу индекс МосБиржи будет двигаться вблизи отметки 3250 пунктов. Российский рынок показывает самый сильный недельный рост в этом году. Кроме этого, достаточно близко находятся годовые максимумы.

"На наш взгляд, без краткосрочной остановки их будет проблематично пройти. После паузы сегодня, индекс МосБиржи может продолжить расти уже в начале следующей недели. Лучше рынка могут быть акции "ВК" после известий, что компания вернулась к идее провести IPO Skillbox. Хуже рынка должны быть бумаги "Мечела" и "Распадской" из-за возвращения экспортных пошлин", - считает аналитик.

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, рынок акций услышал много позитива в ходе выступления президента РФ накануне. Так, глава государства поставил цель удвоить капитализацию фондового рынка к 2030 году, для чего предложен ряд мер, стимулирующих приток новых инвесторов.

Причем курс взят на привлечение именно долгосрочных инвесторов, которые не будут "выскакивать" из бумаг при появлении малейшего на то повода. Это усилит позиции рынка, сделав его более устойчивым к негативным новостям и внешним факторам, полагает эксперт.

"ЛУКОЙЛ" последние дни выглядит лучше рынка, акции находятся вблизи исторических максимумов. Бумаги НК интересны с точки зрения высоких дивидендов. Но на дневном графике начинает прорисовываться "третья вершина". Пока сложно сказать, какой выход будет из этой фигуры: либо резкий рывок вверх на выносе "стопов", либо очередная волна снижения. Но открытие "коротких" позиций по "ЛУКОЙЛу" кажется рисковой затеей, считает Антонов.

Сбербанк продолжает консолидироваться на сопротивлении 292 руб., пробой которого быстро уведет бумагу ко всем известной и долгожданной цели 300 руб. В целом индекс МосБиржи приблизился к зоне сопротивления 3260-3275 пунктов, заключил представитель компании "Алор брокер".

В мире

В США в четверг индексы акций выросли на 0,1-0,9% на данных об инфляции в январе, при этом лидировал Nasdaq, обновивший максимум. За февраль Nasdaq прибавил 6,1%, S&P 500 - 3,9%. Значение Dow Jones увеличилось на 1,2%, при этом он завершил "в плюсе" четвертый месяц подряд, чего не происходило с мая 2021 года.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в январе увеличился на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство торговли. Это минимальный прирост с февраля 2021 года. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков.

Доходы населения США в январе выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем. Подъем оказался максимальным за год. Расходы американцев увеличились на 0,2%. Эксперты в среднем предполагали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,2%, сообщает Trading Economics.

В Азии в пятницу индексы акций также растут (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Биржи Южной Кореи закрыты в связи с праздником (День независимости).

Японский и австралийский фондовые индексы обновили максимумы в ходе торгов благодаря растущему оптимизму рынка в отношении смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой после публикации статданных, подтвердивших продолжающееся замедление инфляции в США.

Безработица в Японии в январе 2024 года осталась на уровне предыдущего месяца - 2,4%, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и связи страны. Таким образом, показатель держится на минимуме с января прошлого года. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, не предполагал изменения безработицы по сравнению с декабрем.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,2 пункта месяцем ранее, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Индикатор держится ниже пограничной отметки 50 пунктов пять месяцев подряд, в феврале это, вероятно, связано с последствиями длительных праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце увеличился до 51,4 пункта (максимум с сентября 2023 года) по сравнению с 50,7 пункта в январе Эксперты ожидали повышения до 50,8 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после небольшого снижения накануне, которое не помешало котировкам завершить в "плюсе" второй месяц подряд.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $82,17 за баррель (+0,3% и -0,3% накануне), апрельская цена WTI - $78,44 за баррель (+0,2% и -0,4% в четверг).

В феврале цена Brent повысилась на 2,3%, WTI - на 3,2%.