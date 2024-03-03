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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Кувейт решил продлить дополнительное сокращение добычи нефти на II кв. 2024 г.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Кувейт продлит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти в 135 тыс. б/с до конца второго квартала 2024 года, передает государственное агентство страны KUNA со ссылкой на министра нефти Кувейта Имада аль-Атики.

Решение принято в координации с другими странами ОПЕК+.

В сообщении подчеркивается, что до конца июня добыча Кувейта должна находиться на уровне 2,413 млн б/с (с учетом действующего с мая 2023-го по конец текущего года добровольного сокращения в 128 тыс. б/с - ИФ).

Кувейт
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